5 000 euros seront ainsi alloués à Graines d’Avenir, association qui vient en aide aux enfants népalais et intervient dans les domaines humanitaire, éducatif, médical et logistique.

"Cette association travaille depuis plus de 15 ans avec des structures locales. Elle participe entre autres à la construction d’écoles et de dispensaires, et intervient notamment au nord-ouest de Katmandou, où se trouve aujourd’hui la majorité des camps de réfugiés", précise le conseil départemental par communiqué.