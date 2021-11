Bruxelles (AFP). Hollande: une attaque de nature terroriste, un auteur peut-être deux

Le président français François Hollande a affirmé vendredi que l'attaque contre une usine dans l'Isère était "de nature terroriste dès lors qu'il a été retrouvé un cadavre décapité avec des inscriptions" sur les lieux. De Bruxelles où il participait à un sommet européen, le président a confirmé qu'un suspect avait été arrêté et "identifié", et évoqué un possible deuxième auteur dans cet attentat qui a fait un mort et deux blessés légers. Un "conseil restreint" sera réuni à l'Elysée à 15H30, a-t-il précisé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire