Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, s'est dit "confiant" jeudi dans la capacité de la Grèce et de ses créanciers à parvenir à un accord sur le renflouement financier du pays. "Je suis confiant dans le fait que nous parviendrons à un compromis qui aidera la zone euro et la Grèce à surmonter la crise", a-t-il dit en arrivant à un sommet européen, après avoir mené des discussions depuis la veille avec les institutions créancières, UE et FMI.

