Opération cartons jaunes pour les élèves de Saint-Etienne-du-Rouvray

Les élèves de CE2 de l'école André Ampère de Saint-Etienne-du-Rouvray ont participé ce jeudi 25 juin à l'opération cartons jaunes, en partenariat avec la police municipale et nationale et avec la présence de Jean-Marc Madga, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, et Laurent Fichet, inspecteur d’académie et directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale.