"Les Elles de l’Orne" : course-marche en faveur du dépistage du cancer du sein

Cette course-marche est organisée par l’association sportive A3 d’Alençon et le Département de l’Orne, en partenariat avec le comité de l’Orne de la Ligue contre le cancer, et la commune de Damigny.

Toutes les femmes sont invitées à y participer (âge minimum : 10 ans). 50% du montant total des engagements sera reversé au comité de l’Orne de la Ligue contre le cancer. 1000 participantes sont espérées pour cette première édition.

A l’occasion de ce lancement, Alain Lambert, président du Conseil départemental, a rappelé l’importance de l’engagement solidaire de cette épreuve sportive qui s’inscrit dans une démarche forte de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. L’objectif : leur donner les meilleures armes de lutte contre cette maladie qui touche 1 femme sur 8 :

La course-marche en détails

Le parcours sera une boucle de 4,3 km sans objectif de performance. Il se déroulera dans les rues et les sentes de Damigny (périphérie d'Alençon). L’épreuve sera à allure libre : le parcours pourra se faire en courant ou en marchant. Les participantes disposeront d’un temps maximum de 1h30 pour l’effectuer. Patrick Tranchant, président d'A3 et Vincent Epihane, entraîneur :

Le retrait des dossards se fera le jour de l’épreuve à l’espace Mazeline de Damigny entre 8h30 et 10h. Des séances d’échauffement et d’étirement collectives seront prévues avant et après l’épreuve. Un t-shirt aux couleurs de la course et un ravitaillement seront délivrés aux participantes. Aucun certificat médical n’est nécessaire. Une autorisation parentale est exigée pour les mineures.

Inscription obligatoire jusqu’au 30 septembre 2015 minuit sur le site dédié www.lesellesdelorne.fr ou par courrier avant le 23 septembre 2015 minuit à : Conseil départemental de l’Orne/ Les Elles de l’Orne, 27 boulevard de Strasbourg, 61017 Alençon. Chèque à libeller à l’ordre du Trésor public.

Il ne sera procédé à aucune inscription sur place le jour de la course.

Sport et théatre contre le cancer du sein

Cette course-marche complète les saynètes théâtrales Rire pour prévenir de la compagnie Bleu 202 proposées par le Département depuis 2008 sur le territoire pour inciter Ornais et Ornaises à se faire dépister.

Le docteur François Chareton, vice-président de la Ligue départementale de l'Orne contre le cancer :

Engagé depuis plus de 20 ans pour la santé des femmes, le Conseil départemental de l’Orne, coorganisateur de l’opération, sera également présent avec le «Mammobile 61 », unité de dépistage mobile, pour sensibiliser les participantes à ses campagnes de dépistage gratuit du cancer du sein. Aménagé pour recevoir les patientes et effectuer la mammographie, le Mammobile 61 sillonne toute l’année le département (environ 50 stationnements par an). Il offre la possibilité aux Ornaises de passer gratuitement une mammographie, permettant de toucher les populations rurales éloignées des centres de radiologie.

Chaque année, 14 000 Ornaises âgées de 50 à 74 ans sont dépistées gratuitement dans le département (dans le Mammobile 61 ou les cabinets de radiologie). Le Conseil départemental de l'Orne fut le deuxième Département de France à mettre en place, en 1992, des campagnes de dépistage gratuit du cancer du sein par unité de dépistage mobile. 3 Départements offrent aujourd’hui ce service de santé de proximité aux femmes en France.

Informations pratiques

Course-marche féminine « Les Elles de l’Orne ». Dimanche 11 octobre 2015, départ à 10h30 devant l’espace Mazeline à Damigny.

Frais d’inscription : 10 €.

Inscription et paiement en ligne dès à présent en ligne sur le site dédié à l’épreuve : www.lesellesdelorne.fr. Clôture des inscriptions : le 30 septembre 2015 minuit.

Inscription et paiement par voie postale possible jusqu’au 23 septembre 2015 minuit. Courrier et chèque à adresser au Conseil départemental de l’Orne/ Les Elles de l’Orne, 27 boulevard de

Strasbourg, 61017 Alençon. Chèque à libeller à l’ordre du Trésor public.

