Le 11ème congrès de l'association des régions de France ouvre ses portes à Rouen

Une majorité des présidents des différentes régions de France ce sont donnés rendez-vous à Rouen pour le 11ème congrès de l'Association des Régions de France (ARF). Ce congrès, le dernier avant la fusion des régions, va s'articuler autour de quatre tables rondes aux enjeux majeurs pour les futurs régions.

Les régions au service des PME

Les discussions vont porter sur le soutien des Régions aux PME pour faciliter leur développement et leurs exportation. "Le système d'accompagnement des PME par l'Etat est trop complexe et trop cher. Nous pensons que le couple PME/Région, l'image du Mittelsland et des Lander allemands, est quelque chose d'essentiel", souligne Alain Rousset, président de l'ARF et de la région Aquitaine. C'est dans cet optique que l'ARF a signé avec Business France, un accord visant faire de la France un pays attractif aux yeux des investisseurs, et agir pour le développement des exportations françaises.

Les autres discussions vont s'articuler autour de la transition énergétique, d'adapter la régionalisation à l'image du fonctionnement de l'outre-mer. Enfin une dernière table ronde posera la question des nouvelles ambitions des régions fusionnées.