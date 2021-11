12ème défi de la Pierre Percée au Bény-Bocage

C'est la première fois que le défi se déroulera dans la commune du Bény Bocage et ses environs. Parmi les sisciplines proposées : VTT, trail, canoë, run and bike, course d’orientation, tir à l'arc et épreuves surprises et ludiques.

Trois parcours différents sont au programme, pour différents profils de sportifs:



Raid sportif « Défi des Vikings » (Environ 45 km)

Raid sportif « Tongs raid » (Environ 25 km)

Raid découverte « Kids raid » (Environ 10 km)

Le départs des Tongs et vikings se feront à 10h30 et 11h samedi 27 juin et les kids partiront à 13h dimanche 28 juin. Venez soutenir tous les participants!

Retrouvez toutes les infos sur www.virkingraid.org

Ecoutez Olivier Faudet, président de Vir'King Raid, nous présenter cette édition 2015: