Le CIO Rouen Centre déménage : les conseillers en colère

Le CIO - où des conseillers orientent collégiens, lycéens, étudiants et adultes qui veulent trouver leur voie - doit fermer ses portes le 17 juillet prochain de manière définitive pour s'installer sur la rive gauche. Il n'y aura donc plus de lieu sur la rive droite, le centre de Barentin ayant été fermé l'an dernier. "Ils font des travaux sur le centre de l'avenue de Bretagne car il est exigu et ne permet aucune confidentialité. Ici, on avait 230m2 pour 25, rive gauche on aura le même espace mais on sera 42", regrette Christine Gaubert, conseillère d'orientation psychologue.

Le centre Rouen Centre accueillait 6 400 personnes chaque année, "des personnes qui ne traverseront pas forcément la rive", explique Isabelle Lambert, qui déplore une inégalité géographique. Les conseillers insistent également sur le fait que le centre de la rive droite était ouvert le samedi matin, alors que celui de la rive gauche ne l'est pas. "Cela permettait d'accueillir des familles qui ne pouvaient pas venir à un autre moment."

Une décision du rectorat

La décision de transfert est revenue au rectorat, qui gère les lieux. "Pour le rectorat, il s'agit d'un transfert et non d'une fermeture. Nous serons deux entités dans les mêmes locaux, mais l'accueil, lui, sera commun."

Le plus grand regret des conseillers, c'est l'absence de communication du rectorat. "Aucune information n'a été faite à l'attention des lycées, des collèges, des parents d'élèves, des usagers ou des municipalités." Un manque de communication que les conseillers ne s'expliquent pas.

Le 1er septembre, un site CIO devrait être ouvert à Mont-Saint-Aignan. Là encore, les informations sont floues. "On n'est au courant de rien, on sait à peine quand il doit ouvrir", racontent à l'unisson les conseillers.