Tokyo (AFP). Airbags défectueux: Toyota rappelle 2,9 millions de véhicules de plus

Le constructeur japonais d'automobiles Toyota a annoncé jeudi le rappel de 2,86 millions de véhicules supplémentaires dans le monde et son compatriote Nissan près de 200.000 à cause des airbags défectueux de leur compatriote Takata. Sont concernés pour Toyota 24 modèles produits entre avril 2003 et décembre 2008, le rappel touchant plus particulièrement l'Europe avec près de 1,73 million de voitures nouvellement rappelées.

