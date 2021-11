Lyon (AFP). Des pompiers attaqués lors d'une violente embuscade en Haute-Savoie

Venaient-ils achever leur victime ? Des hommes armés ont attaqué une ambulance des pompiers qui transportait à l'hôpital, mercredi à l'aube en Haute-Savoie, un homme lacéré au cutter, extrait de justesse du véhicule avant qu'il ne s'embrase et explose. Les malfaiteurs ont pris la fuite et sont activement recherchés par les gendarmes de Savoie et de Haute-Savoie dans le cadre d'un important dispositif appuyé par "des moyens aériens et terrestres", a précisé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve dans un communiqué, en condamnant cette agression "avec la plus grande fermeté" et en apportant son soutien aux victimes de l'attaque. L'équipage du centre de secours de Faverges était composé de trois pompiers volontaires, une femme et deux hommes, dont un sergent et un caporal, très choqués mais indemnes, l'un d'eux étant légèrement blessé au bras. Leur âge n'a pas été précisé dans l'immédiat. Les faits se sont déroulés peu avant 05H30 en périphérie de Duingt, petit village de la rive ouest du lac d'Annecy. Auparavant, les pompiers avaient été appelés pour prendre en charge un jeune homme "blessé, frappé à plusieurs reprises par cutter ou par arme blanche", selon le procureur de la République à Annecy, Eric Maillaud. Alors que leur véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) se dirige vers l'hôpital d'Annecy, une voiture le dépasse et simule un accident pour contraindre les pompiers à s'arrêter. "Ces derniers sortent évidemment et c'est à ce moment que la scène de violence démarre dans des circonstances qui restent encore à déterminer précisément", a ajouté le magistrat. - 'Un acte barbare' - "Deux ou trois personnes" bondissent de la voiture selon un témoin - évoqué par le procureur - qui aurait vu "au moins une arme" et entendu "un ou plusieurs coups de feu" tirés en direction des pompiers et de leur ambulance. Pour une raison qui reste à préciser, le camion de secours prend feu et le blessé qu'il transportait, "incapable de sortir tout seul", est sorti de justesse. Les malfrats prennent alors la fuite à vive allure dans leur voiture tandis que le VSAV finit par exploser. Selon le président du conseil départemental de Haute-Savoie Christian Monteil, également président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), les agresseurs auraient jeté un produit incendiaire dans le véhicule des pompiers et les bouteilles d'oxygène qu'il contenait auraient explosé sous la chaleur. "Nous sommes choqués par la violence de cette agression exceptionnelle et inédite", a souligné M. Monteil, joint par l'AFP. Le colonel Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) qui compte 266.000 membres, a, lui, dénoncé "un acte barbare" dans un communiqué. Aucune piste n'est pour l'heure confirmée par les enquêteurs sur les motifs de l'attaque. Le jeune homme blessé au cutter "est à l'hôpital en train d'être soigné, il ne peut pas encore être entendu et de toute façon il ne dit rien pour l'instant", a déclaré le procureur.

