Sortir dans la Manche : mercredi 24 juin

Dimanche, se tient à Bréhal la course des Pieds Salés. Au programme des courses de 6,6 et 12 km ainsi que des courses jeunes. Les inscriptions sont toujours possibles. Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.



Dimanche, c'est le marché mensuel d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville sur la Place du 28 juillet. Il réunira une quarantaine d'exposants venus de Normandie et de Bretagne. C'est ce dimanche de 8h à 19h, l'entrée est gratuite.



Dimanche également, c'est le 1er dimanche des soldes d'été à Granville. Au programme de cette journée, un salon auto moto cycle sur le Cours Jonville. Profitez de l'ouverture des magasins de 9h à 19h et de la présence d'un manège pour vos enfants, 1 ticket acheté = 1 ticket offert. Plus d'infos sur Granville