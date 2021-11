Montréal (AFP). Foot féminin: le Japon se qualifie pour les quarts

Le Japon, champion du monde en titre, s'est qualifié mardi pour les quarts de finale du Mondial féminin de football au Canada en battant les Pays-Bas 2-1 à Vancouver. Les buts japonais ont été inscrits par Ariyoshi (10e) et Sakaguchi (78e). Van de Ven a réduit le score dans le temps additionnel (90+2). En quarts de finale, les Japonaises affronteront l'Australie samedi à Edmonton. Les tenantes du titre ont maîtrisé leur sujet et le but néerlandais n'est venu que sur une erreur énorme de la gardienne japonaise Kaihori, incapable de se saisir d'un ballon pourtant très facile. Mais le match était déjà joué et la prestation du Japon, seule équipe à avoir gagné tous ses matches depuis le début du tournoi, a été impressionnante. La défaite des Pays-Bas implique que la troisième place réservée aux équipes européennes aux jeux Olympiques se jouera lors d'un tournoi de barrages entre la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse, tous battus en 8e de finale de ce Mondial canadien. L'Allemagne et la France sont en revanche déjà qualifiées pour Rio.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire