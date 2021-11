La structure a été créée mardi 23 juin par l'agence de développement économique de Caen la mer, Synergia. Elle a pour ambition de soutenir et accompagner par des ateliers, un parcours fléché et des accès facilités les jeunes chefs d'entreprise. Objectif poursuivi : porter douze projets par an et faire passer la part des femmes entrepreneurs de 30 % actuellement à 40 % d'ici 2017.