Jérusalem (AFP). Jérusalem: un policier israélien dans un état critique après une attaque

Un jeune Palestinien a très grièvement blessé à coups de couteau dimanche un policier israélien qui l'a gravement blessé à son tour par balles à l'entrée de la Vieille ville de Jérusalem, a indiqué la police israélienne. Les deux hommes sont dans un état critique, selon la police. La police, qui soupçonne un "acte de terrorisme", a décrit l'auteur de l'attaque comme un Palestinien de 18 ans venu de Cisjordanie occupée. Les faits se sont déroulés à l'extérieur de la porte de Damas. La police a dit s'être massivement déployée devant la porte, l'un des accès à la Vieille ville située dans la partie orientale et palestinienne de Jérusalem, annexée et occupée par Israël. "Un habitant de Cisjordanie âgé de 18 ans a poignardé au cou un officier de police des gardes-frontières, et l'officier a été évacué dans un état critique" vers un hôpital, a expliqué la porte-parole de la police Luba Samri dans un communiqué. Le policier "a réussi à ouvrir le feu sur le terroriste, qui est dans un état critique", a-t-elle ajouté. Cette attaque survient deux jours après qu'un Palestinien a tué à bout portant un randonneur israélien près d'une colonie en Cisjordanie occupée. Jérusalem, la Cisjordanie et Israël ont été le théâtre ces derniers mois d'une série d'attaques, essentiellement au couteau ou à la voiture bélier, menées dans leur grande majorité par des Palestiniens isolés, contre des civils ou des militaires israéliens.

