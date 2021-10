Stéphane Cauchois, professeur des écoles à l'école élémentaire Chevalier à Montville, s'est toujours passionné pour l'histoire locale. Au cours de ses recherches pour son premier livre sur l'abbé Kerebel, résistant de Montville, il rencontre Alain Alexandre, professeur d'histoire au collège de Montville et auteur de divers ouvrages dédiés au passé industriel de la vallée du Cailly. Dès lors, les deux auteurs décident de mutualiser leurs compétences et réunissent une énorme documentation pour un ouvrage commun sur la résistance dans la vallée du Cailly.

Il y a à l'heure actuelle encore trop peu d'ouvrages aussi spécialisés dans le domaine: " La rédaction du livre a été rendue possible grâce à la loi du 15 juillet 2008 qui améliore l'accès aux archives publiques, explique Stéphane Cauchois. Nous avons utilisé comme sources les données des Archives départementales, mais aussi la Division des Archives des Victimes de Conflits Contemporains à Caen, où se trouve les dossiers de nombreux déportés, le Service Historique de la Défense à Vincennes, les Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, les Archives fédérales de Berlin, les Archives nationales britanniques…": soit plusieurs années de recherches et un véritable travail de titan. " Mais il nous fallait aussi des photographies pour illustrer nos propos et c'est bien difficile de les dénicher. Pour cela nous avons contacté des familles de résistants et eut l'opportunité de recueillir des clichés de grande valeur historique et des témoignages édifiants".

Stéphane Cauchois prépare actuellement un nouvel ouvrage basé sur l'histoire de sa famille, des cultivateurs de Mont-Cauvaire pendant la guerre: " Il y avait dans le parc du collège de Normandie une rampe de lancement de V1, les bombes volantes survolaient continuellement les lieux et les populations vivaient dans la terreur d'un accident. Ce prochain livre évoquera la vie quotidienne d’un village normand sous l’occupation allemande".

Pratique. Résistance (s), Editions L’Echo des Vagues, avril 2015, distribué par les Editions OREP. En vente à l'Armitière, à la Fnac, à la librairie Colbert et au Cultura de Barentin. Tarif 29€.