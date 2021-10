Un concours pour valoriser l'innovation de nos structures normandes

Six catégories de projets se distinguent : l'innovation de produit, de service, de procédé, d'organisation, l'innovation commerciale et marketing ou sociale et solidaire.

Chaque entrepreneur ou porteur de projet associatif peut ainsi faire parvenir son dossier pour se positionner en tant qu'espoir de l’innovation, jeune entreprise, entreprise en développement ou valorisation de la recherche. 10 000 € sont à remporter pour chacun de ses prix, en même temps que des jours de conseils et formations et un film de promotion

de l’innovation.

Les dossiers sont à remettre sur www.culture-innovation.fr avant le 6 juillet. La remise des prix aura lieu à Caen le 14 octobre 2015.