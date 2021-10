Les super mamies sont en pleine préparation

Et parmi les 13 prétendantes au titre, il y a Paulette Julliard Pain, une Darnétalaise de 76 ans, élue Super Mamie Seine-Maritime depuis le 15 février dernier. Paulette, qui soufflera 77 bougies en juillet, a été inscrite au concours par ses six enfants et treize petits-enfants, fiers de leur "mamia" comme ils la surnomment.

Une "mamia" pas comme les autres

C'est donc sans vraiment le vouloir que Paulette Julliard Pain a participé au concours Super Mamie Seine-Maritime et a été élue, malgré une performance artistique qu'elle juge médiocre. "J'avais décidé de chanter Étoile des neiges, mais le comité m'a dit que je chantais faux et que pour la finale à Nice je n'aurai pas le droit de chanter. Pour cette fois, j'ai donc choisi un poème que je lirai", plaisante la Super Mamie, aide-soignante retraitée depuis 1999 et présidente d'une association de solidarité et de défense des locataires. Jusqu'à ce vendredi 19 juin, Paulette profitera d'un séjour culturel en Israël avec les douze autres Super Mamies, pendant lequel elles prépareront également la finale nationale.

"Dix personnes seront présentes pour me soutenir lors de la finale, se réjouit la dynamique Paulette. C'est vraiment une belle aventure." Paulette ne s'imagine pas vraiment en Super Mamie France et se rend à la finale sans stress aucun. "Que je sois élue ou non, rien ne va changer. Je serai toujours la super-mamie de mes petits-enfants."