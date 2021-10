Les Chats Pelés s'exposent dans la Hague

Malgré une annulation de dernière minute de Manu Chao et son projet ManWoz, le Manoir du Tourp, à Omonville-La-Rogue, est parvenu à monter un programme de choix pour cet été.

C'est un autre musicien français qui viendra en effet présenter ses oeuvres. Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides et membre du collectif Les Chats Pelés. Avec son complice Lionel Le Néouanic, ils réalisent depuis toujours les visuels et pochettes d'album du groupe, mais aussi d'autres artistes (Loïc Lantoine, Soan, Gojira, Jean Corti...). Peintures, collages, sculpture, en carton, papier, ferraille, pierre, verre, mais aussi son et vidéo... Les Chats Pelés sont des touche-à-tout. Ils présenteront du 27 juin au 13 septembre leur exposition "Les Gens".

Dans le parc du Manoir, en extérieur, on retrouvera des photos aériennes grand format des côtes du Cotentin. Des photographies proposées par le Conservatoire du Littoral, qui célèbre cette année ses 40 ans. L'occasion de découvrir les couleur, reliefs et beautés du département vus du ciel. Exposition du 27 juin au 4 octobre.

Plus d'infos sur le site internet du Manoir du Tourp.