Paris (AFP). Migrants: le gouvernement dévoile un plan dosant accueil et fermeté

Le gouvernement a annoncé mercredi la création de plus de 10.000 places d'hébergement supplémentaires pour les migrants, dans le cadre d'un plan dosant accueil des réfugiés et fermeté face à l'immigration irrégulière. Présenté comme une réponse "ambitieuse", ce plan vise à répondre à l'engorgement des structures d'accueil alors que de plus en plus de migrants fuient les crises ou la pauvreté en Afrique. Quelque 4.000 nouvelles places pour les demandeurs d'asile vont ainsi être créées d'ici le courant 2016, 5.000 places avant 2017 pour les réfugiés, et 1.500 places d'hébergement d'urgence pour les migrants vivant dans des campements insalubres, ont détaillé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et sa collègue du Logement Sylvia Pinel. "La gravité de la crise nécessite d'adapter sans attendre nos moyens en France", a affirmé M. Cazeneuve à l'issue du Conseil des ministres, parlant de "réponses concrètes, ambitieuses et réalistes". Aujourd'hui 50% des demandeurs d'asile seulement sont hébergés en structure dédiée, une partie des réfugiés n'a pas de solution pérenne, et la saturation de l'hébergement d'urgence contribue à la création de campements insalubres comme à Calais ou à Paris. Le plan, dont l'"ampleur" est saluée par France Terre d'asile, promet aussi des embauches pour accélérer le traitement des dossiers, comme promis par la réforme de l'asile. Le directeur général de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) Pascal Brice a jugé "extrêmement positifs" les efforts en faveur des réfugiés, pour lesquels du parc social vacant sera mobilisé. Pour les personnes en transit, l'idée est de créer des places d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'une prise en charge courte permettant d'orienter vers la demande d'asile ou le processus d'expulsion. - 'Interpeller davantage' - Le plan veut améliorer la lutte contre les clandestins, ce qui signifie "éloigner davantage ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière", a fait valoir M. Cazeneuve. Amélioration des contrôles aux frontières, création d'une "task force" pour mener des actions contre les filières "Il va falloir une mobilisation de nos forces, de nos préfets pour interpeller davantage, faire des procédures et placer ceux qui doivent l'être en rétention", a insisté le ministre, dont la politique migratoire a été dénoncée par une partie de la gauche et des écologistes ces dernières semaines. "On peut se féliciter de l'ouverture d'un nombre conséquent de places d'hébergement, mais cet +effort+ sera compensé par une accélération des expulsions", a estimé la députée européenne Front de Gauche Marie-Christine Vergiat. Pour la présidente d'Amnesty International France, Geneviève Garrigos, cet objectif de renvois "ne doit pas être poursuivi au détriment des droits protégeant les personnes, y compris celles dépourvues de titre de séjour". Alors que la question migratoire menace de provoquer une nouvelle crise dans l'Union européenne, M. Cazeneuve a répété sa demande de mise en place de "hotspots en Italie, en Grèce et partout ailleurs où il y aura des arrivées pour distinguer ceux qui relèvent du statut de réfugiés des autres". La solution "est d'abord en Afrique", et "dans la résorption des conflits au Proche et au Moyen-Orient", a abondé le Premier ministre Manuel Valls. "L'Europe doit assumer pleinement ses responsabilités. S'il y a un pays qui a assumé ses responsabilités en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, c'est la France", a-t-il affirmé devant les députés. Le plan promet aussi de renforcer l'action avec les pays d'origine pour favoriser la réadmission de leurs ressortissants. Ces annonces interviennent alors que la situation migratoire continue de provoquer de vives réactions, jusque chez les évêques catholiques français qui ont dit mercredi leur "honte devant ce qui se passe en Méditerranée comme à Calais". Mais les critiques sur le plan du gouvernement n'ont pas tardé. Ouvrir des centres d'accueil de migrants en France serait "une folie, une absurdité", a estimé dès mardi le député (Les Républicains) Eric Ciotti.

