Sortir dans la Manche : mercredi 17 juin

Axelle Red sera l'une des 10 artistes à découvrir samedi soir lors du Tendance Live à Granville. La chanteuse belge se lance dans une tournée acoustique. C'est samedi soir dès 19h pour un concert gratuit, place de la Fontaine Bedeau à Granville.



La ville de Percy organise un week-end festif pour la Saint Jean. Au programme : retraite au flambeau et feu d'artifice samedi soir et dimanche défilé de char, fête foraine, retraite aux flambeaux et feu de la Saint Jean. Toutes les infos sur ot-villedieu.fr



Dimanche, à l'occasion de la fête des pères, le Centre Aquatique Aqua Baie à Avranches offre une entrée gratuite à tous les papas. Venez profiter de cette occasion pour vous retrouver en famille toute la journée. Plus d'infos sur avranches.fr