Tripoli (AFP). Libye: un groupe lié à Al-Qaïda dément la mort d'un chef jihadiste

Un groupe libyen lié à Al-Qaïda a démenti mardi la mort du chef jihadiste Mokhtar Belmokhtar dans une frappe américaine le weekend dernier en Libye, un décès annoncé par le gouvernement libyen mais que Washington s'est refusé jusque-là à confirmer. Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené dimanche avant l'aube un raid sur un bâtiment à Ajdabiya (est) pour tenter de tuer Mokhtar Belmokhtar, responsable d'attaques aussi sanglantes que spectaculaires dans le Sahel et donné pour mort maintes fois dans le passé. Mais ils ont choisi de rester prudents, un responsable du Pentagone expliquant lundi que Washington n'était pas encore en mesure de confirmer que le jihadiste algérien était bien dans le bâtiment "comme nous le pensions". gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale a lui dès dimanche affirmé que Belmokhtar avait péri dans la frappe alors qu'il tenait à Ajdabiya "une réunion avec d'autres chefs de groupes extrémistes, dont des membres d'Ansar Asharia", groupe classé "terroriste" par l'ONU. Dans un communiqué, Ansar Asharia a identifié "sept martyrs tués dans le raid américain croisé", parmi lesquels ne figure pas Belmokhtar. "Nous démentons la mort de toute autre personnalité", a ajouté le groupe sans mentionner le nom de Belmokhtar ni préciser s'il était présent à la réunion d'Ajdabiya, à 160 km à l'ouest de Benghazi, la capitale de l'est libyen en proie aux combats entre jihadistes et forces gouvernementales. - Plusieurs fois donné pour mort - Sur les réseaux sociaux, des comptes jihadistes ont aussi fait état de sept morts dans le raid. Un groupe islamiste local a publié des photos de corps ainsi que les noms des victimes sans aucune référence à Belmokhtar. Plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du dictateur Mouammar Kadhafi, la Libye est déchirée par des combats entre milices lourdement armées et une lutte au pouvoir avec deux gouvernements et Parlements rivaux. Des groupes jihadistes en ont profité, notamment le groupe Etat islamique (EI), qui s'est implanté en Libye en 2014 et a annoncé le 9 juin avoir pris la grande ville de Syrte (450 km à l'est de Tripoli). C'est le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, siégeant à Al-Bayda (est) qui a annoncé la mort de Belmokhtar. Un gouvernement parallèle installé par les milices de Fajr Libya est basé à Tripoli, la capitale, conquise par ces milices en août 2014. Mokhtar Belmokhtar, dont la tête a été mise à prix par Washington pour cinq millions de dollars, avait déjà été donné pour mort par le Tchad en avril 2013, mais il avait revendiqué le mois suivant un double attentat suicide meurtrier au Niger. "Notre première évaluation est que le bombardement avait réussi (à tuer Belmokhtar), mais nous ne sommes pas prêts" à confirmer cette évaluation, car "nous n'avons pas finalisé" le processus de vérification, a précisé lundi le Pentagone. - Fidèle à Al-Qaïda - Deux chasseurs-bombardiers F-15 Strike Eagle armés de bombes guidées et des drones d'observation ont été utilisés durant le raid mené par les Etats-Unis, qui pourchassent les groupes jihadistes dans de nombreux pays. Ainsi, une attaque au drone a tué la semaine dernière le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), Nasser al-Wahishi, dont le groupe était considéré par Washington comme la branche la plus dangereuse du réseau extrémiste.

