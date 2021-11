Ces frappes ont été menées dans la nuit de jeudi à vendredi, a précisé cette source à l'AFP, sans être en mesure de donner de bilan humain dans l'immédiat. Des responsables libyens ont affirmé plus tôt que plus de 40 personnes ont été tuées dans un raid mené par un avion non identifié contre une maison située à Sabrata, à 70 km à l'ouest de Tripoli.

