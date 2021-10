Sanaa (AFP). Al-Qaïda au Yémen confirme la mort de son chef dans une attaque de drone

Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a confirmé la mort de son chef, Nasser al-Wahishi, dans une attaque de drone au Yémen, et annoncé son remplacement par le chef militaire du groupe, Qassem al-Rimi, dans une vidéo mise en ligne mardi. Nasser al-Wahishi a été "tué dans une attaque de drone américaine qui l'a visé, ainsi que deux autres moujahidine", a indiqué un membre du réseau dans une déclaration filmée et postée sur YouTube par Al-Malahem, le service de propagande du groupe jihadiste. Le chef militaire d'Aqpa, Qassem al-Rimi, a été ensuite nommé à la place de Nasser al-Wahishi lors d'une réunion de hauts dirigeants du réseau, selon la même source. La mort de Nasser al-Wahishi, dont le groupe a revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier, a été évoquée par plusieurs médias. Aqpa est considérée par Washington comme la branche la plus dangereuse du réseau extrémiste, et plusieurs de ses membres ont été tués dans des attaques de drones américains ces dernières années. Selon la chaîne américaine CNN, qui faisait référence à deux responsables de la sécurité nationale au Yémen sans les citer, Nasser al-Wahishi, considéré comme le numéro deux d'Al-Qaïda, a été tué dans la région du Hadramout, à l'est d'Aden (sud). Il avait été désigné en 2013 adjoint du chef du réseau Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Un responsable yéménite local a de son côté déclaré à l'AFP que Wahishi avait probablement été tué dans un raid à Mukalla, tenu par Al-Qaïda, dans le sud-est du Yémen, et que son corps se trouverait dans une morgue locale entouré de strictes normes de sécurités.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire