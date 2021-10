Marseille (AFP). Trafic de drogue: plus d'une vingtaine d'interpellations à La Castellane à Marseille

"Plus d'une vingtaine d'interpellations" ont eu lieu lors d'une "très grosse opération de démantèlement de filière" de trafic de drogue à La Castellane", une cité des quartiers Nord de Marseille, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur BFMTV. "Ce matin il y a une très grosse opération de démantèlement de filière à La Castellane parce que le trafic de drogue, c'est le début de tous les trafics, ce sont ces trafics qui gangrènent les quartiers", a-t-il affirmé, précisant que l'opération était "en cours". "Il y a eu 20 à 25 interpellations pour trafic de stupéfiants", a confirmé à l'AFP le procureur de la République de Marseille, Brice Robin, évoquant une opération menée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. L'intervention a été menée sous la supervision de la police judiciaire, a-t-on également précisé de source policière. Située dans le 16e arrondissement de Marseille, dans les quartiers Nord de la ville, la cité de La Castellane est un des hauts lieux du trafic de drogue de la cité phocéenne. Elle avait notamment été au centre de l'actualité le 9 février, lorsque, quelques heures avant une visite du Premier ministre, Manuel Valls, à Marseille, une soixantaine de coups de feu avaient été tirés aux fusils d'assaut Kalachnikov, visant plusieurs voitures de police. Le scénario aujourd'hui privilégié par les enquêteurs pour expliquer cette fusillade est celui d'une "opération visant à la conquête" d'un territoire du marché de la drogue dans la cité. Fin mai, 28 personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Marseille et devraient être jugées d'ici quelques mois pour leur participation supposée à un important réseau de stupéfiants de La Castellane. La cité est décrite par les enquêteurs de la PJ comme le plus grand lieu de vente de cannabis de Marseille, un "supermarché" qui, selon le procureur Brice Robin, génèrerait un chiffre d'affaires quotidien de 40 à 50.000 euros. A la mi-mai, une vaste opération policière contre le trafic de drogue avait déjà permis l'interpellation de plus d'une vingtaine de personnes dans la cité des Lauriers, dans le 13e arrondissement.

