Division d'Honneur : Héroïque, le RSG Courseulles se sauve

ASPTT Caen 1-5 Bayeux FC

Petite surprise à La Hâche. Sûrs d'accéder à la CFA2 après leur résultat nul décroché avec courage à Coutances, les Caennais et leurs chevelures jaune et noire ont subi leur première et unique défaite de la saison. Rageant sur la dernière journée... Bien entré dans la rencontre, le BFC ouvre la marque grâce à Leclerc qui voit son coup-franc sorti par Pannier mais derrière la ligne (0-1). Renaux, bien lancé à la limite du hors-jeu, élimine le portier et marque dans le but vide (0-2).

Peu après la sortie des vestiaires, Maxime Roynel, de retour après six mois d'absence pour blessure, est stoppé par Bazire. Lecacheux transforme la sentence (1-2). Mais les Postiers ont moins d'intensité dans leur jeu qu'à l'accoutumée et Renaux, bien servi par Lair, fait le break (1-3). Alors qu'Hirèche et Blondel trouvent la barre bajocasse, Romain Marais corse l'addition (1-4). Celle-ci est encore plus salée lorsque Florian Lair y va aussi de son but, profitant d'une défense très tolérante (1-5).

Relâchés et émoussés, les Postiers s'inclinent pour la première fois depuis décembre 2013 (!). Au final, ils terminent avec seulement une unité de plus que leur adversaire du soir au classement. Mais l'essentiel est là : la CFA2 ! Les hommes de Christophe Vingtrois pourront, eux, regretter leurs faux-pas qui auront coûtés cher, notamment à domicile devant Cherbourg et Tourlaville.

Pas de podium pour Mondeville. Battus à Flers (2-0), les Mondevillais, bien qu'ayant réalisés une belle seconde partie de saison, terminent même cinquièmes derrière Avranches et Dives.

RSG Courseulles 3-0 ES Coutances

Certainement tendus par l'enjeu, les deux formations prennent peu de risques en première période. Aucune opportunité n'est à se mettre sous la dent, à part un coup-franc de Fontaine hors-cadre pour les visiteurs (44').

C'est dans le second acte que la rencontre se débride. Dans la surface, Pierléoni est accroché. Le penalty est transformé par Lescalier (1-0, 54'). La frappe de Véron est bien claqué par Hérouet (61'). Le tournant du match intervient alors lorsque Pierléoni file droit au but et est stoppé par Lesouef, en position de dernier défenseur (67').. Comme face à l'ASPTT Caen, Coutances termine donc à dix. Les Manchots tentent de sortir la tête de l'eau, mais sur un festival de Lequest sur la droite, celui-ci élimine trois défenseurs avant de donner à Lemarchand. Le capitaine courseullais sert Pierleoni qui marque dans le but vide (2-0, 74'). Pour sceller un peu plus leur succès, Mboma conclut un nouveau service de Lemarchand dans la surface (3-0, 79').

Pourtant soutenus par une cinquantaine de supporters, jamais les Coutançais ne se seront montré dangereux dans cette rencontre. Cette défaite est synonyme de descente en DSR pour les hommes de Mickaël Barré. En revanche, ceux de Sébastien Mazure décrochent un maintien acquis aux tripes et au courage malgré les vents contraires. La saison prochaine s'annonce tout aussi ardue.