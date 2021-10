H&M collabore avec Axwell Ingrosso sur le titre "Sun Is Shining"

"C'était incroyable pour nous de collaborer avec H&M sur cette campagne estivale avec notre nouveau morceau, Sun Is Shining. Nous sommes toujours fiers de travailler avec des marques suédoises, et maintenant que l'été arrive enfin, on a hâte que tout le monde entende les morceaux de notre nouvel album" dit le duo Axwell / Ingrosso à propos de leur nouveau morceau "Sun Is Shining".

Il a été entendu pour la première fois dans la campagne Summer Starts Now d'H&M et c'est après plusieurs semaines d'attentes que le clip de la chanson est enfin sorti.

Sous la houlette du jeune réalisateur Belge Nicolas Caeyers la vidéo nous immerge dans une tornade de paroles volant dans la ville. "Si vous regardez le clip le matin, vous devriez vous sentir en super forme tout au long de la journée. C'était l'idée" précise-t-il.

Les DJ's ont déjà travaillé main dans la main sur les hits "On My Way" et "Can't Hold Us Down" et sont en pleine préparation de leur premier album.