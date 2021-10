[PHOTOS] Rochambelle : des rues roses de monde !

La rue face au Mémorial était rose de monde peu avant 19h, ce samedi 13 juin. Elles étaient 20 000 à se rassembler pour courir ou marcher vers le stade Hélitas. Leur mobilisation a permis de réunir 140 000€ au profit de la lutte contre le cancer du sein en reversant 50% du montant de l’inscription. En plus de cette somme, le nom même de la course “Rochambelle“ permet de rendre hommages aux ambulancières de la 2ème division blindée du Général Leclerc qui a participé à la libération de la Normandie en juin 1944.



