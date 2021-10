Les Caennais aiment trop le beurre

C’est ce qui ressort du premier bilan de "Nutri-net", grande étude sur les comportements alimentaires et la santé des Français, menée à Caen par Marie-Astrid Piquet, professeur de nutrition au CHU. Les résultats mettent aussi en avant des consommations alimentaires à risque en terme d’obésité. Ainsi, les Caennais sont de trop grands amateurs de beurre (la Basse-Normandie est 3e sur 21 régions), de pain (5e), de charcuterie (8e). Et ils négligent les aliments jugés plus sains, comme l’huile d’olive et les légumes (ils sont bons derniers !), les fruits (15e), le poisson (16e), et... le fromage (19e) ! Depuis le lancement de l’étude, 613 "nutrinautes" ont été suivis à Caen, ce qui en fait la seconde ville de plus de 50 000 habitants la mieux représentée du pays.