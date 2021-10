Barcelone (AFP). L'Indignée Ada Colau sera investie maire de Barcelone avec une majorité absolue

La militante de gauche Ada Colau, tête de liste proche du mouvement des indignés et de Podemos, sera investie samedi maire de Barcelone avec les voix d'indépendantistes catalans et de socialistes qui lui permettront d'avoir la majorité absolue, ont annoncé leurs partis vendredi. Ada Colau, une des égéries du mouvement des indignés, était en principe sûre d'être maire, étant arrivée première aux municipales du 24 mai. Sa liste, soutenue par la formation antilibérale Podemos, a obtenu 11 élus sur 41, contre dix pour celle de Xavier Trias, le maire conservateur sortant. Elle sera soutenue par ERC, un parti de gauche indépendantiste républicain disposant de 5 sièges, et les socialistes (quatre sièges). Cette militante anti expulsions de 41 ans va ainsi devenir la première femme à la tête de Barcelone, 1,6 million d'habitants. "Nous allons voter pour l'investiture d'Ada Colau par sens des responsabilités parce que nous croyons en l'union des personnes engagées pour la justice sociale, le progrès et le bienêtre", a annoncé vendredi Alfred Bosch, chef de file d'ERC dans la ville. Vendredi soir, le conseil du parti socialiste à Barcelone a pris la même décision, selon son candidat Jaume Colboni. Un élu du petit parti antilibéral CUP s'est également engagé à la soutenir. Comme à Madrid, la droite avait tenté de convaincre les socialistes de former une alliance contre la candidate indignée, accusé de menacer l'ordre établi, pour éviter que Barcelone ne devienne "la capitale des anti-systèmes". Sa tentative n'a pas été suivie d'effet. Ada Colau, qui sera investie samedi à partir de 17h00, devra cependant nouer des alliances pour obtenir une majorité stable au delà de cette séance de prise de fonctions, son conseil municipal étant très divisé, avec sept forces en présence. Elle entend en effet mettre en oeuvre un plan de choc contre les inégalités à Barcelone, prévoyant de stopper les expulsions de logements, de baisser les tarifs de l'énergie et de mettre en place un revenu minimum de 600 euros.

