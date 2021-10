Petite manifestation de soutien aux migrants à Alençon

Ce jeudi soir 11 juin un appel à un rassemblement de solidarité avec les expulsés avait été lancé par l’extrême gauche et les associations alençonnaise d'accueil des étrangers. Il n'a mobilisé qu'une vingtaine de personnes devant la préfecture de l'Orne.

Elles ont dénoncé la brutalité policière, et le fait que le problème n'est pas résolu. Ces manifestants demandent qu'il n'y ait plus aucune expulsion de ces réfugiés qui ont pour beaucoup quitté les pays de la corne de l'Afrique, en guerre. Ils réclament des solutions d'accueil et une politique de l'émigration en France, qui, expliquent-ils, ne respecte plus les textes internationaux qu'elle a signé. Il s'agit selon ces manifestants d'une politique d’État raciste et xénophobe pour préparer la population française à ce qu'on n'accueille plus tout le monde.