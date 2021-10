Où participer à la fête du nautisme en Seine-Maritime ?

On fêtera le nautisme partout en France les 13 et 14 juin prochains et la Seine-Maritime ne fera pas exception, plusieurs clubs ou associations ouvriront leurs portes aux visiteurs. C'est le cas de l'Association Sensation Large du Tréport qui propose une découverte de l'univers du nautisme par des baptêmes de voile et de jet-ski, mais aussi par des démonstrations de sauvetage et de sécurité par la SNSM.

Découvrir l'univers du nautisme

L'aviron sera également à l'honneur à Saint-Aubin-Cauf, où une ou deux personnes pourront s'initier à l'aviron en s'embarquant avec un moniteur. Si vous n'avez jamais pratiqué le surf, le club Surf'in Pourville propose des prêts gratuits de planches de surf ou de bodyboard à Hautot-sur-Mer

Le club de voile Y.C Rouen 76 pose ses valises exceptionnellement au cœur de Rouen au bassin Saint-Gervais pour une initiation à la voile sur geolette, optimist ou funboat (catamaran). Estran cité de la mer à Dieppe vous embarque sur le vieux grément "Le Côte d'Albâtre" pour une sortie d'environ une heure.

Pour connaître les dates et heures exactes des événements, rendez-vous sur le site de la fête du nautisme au www.fetedunautisme.com