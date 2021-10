Deux frères, âgés de 33 et 37 ans, ont été condamnés respectivement à deux ans et un an de prison ferme. La peine est tombée ce matin au tribunal de Cherbourg (Manche).

Le 12 juillet 2008, lors d'une soirée très alcoolisée, ils s'étaient battus à coups de couteau. Tous les deux s'étaient d'ailleurs blessés.