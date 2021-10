Paris (AFP). L'ouverture de casinos à Paris écartée par le gouvernement

Bernard Cazeneuve n'est pas favorable à la proposition d'une mission sur les jeux à Paris suggérant l'ouverture de casinos à Paris et a choisi l'ouverture de "clubs" qui lui est aussi proposée, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La Place Beauvau avait confié en février une mission "de réflexion" au préfet Jean-Pierre Duport visant à supprimer les cercles de jeux dans la capitale, secoués par une vague de scandales, et faire des propositions "pour une nouvelle offre légale de jeux". Le préfet a remis cette semaine son rapport au ministre, a-t-il annoncé à la presse, soumettant deux hypothèses au gouvernement. La première est l'ouverture "d'un ou plusieurs casinos", avec machines à sous, à Paris, quasiment la seule capitale européenne à ne pas en posséder. La seconde prône l'ouverture de "clubs" de jeux, sans machines à sous. Des sociétés commerciales, selon la mission, soumises à un régime fiscal "s'inspirant de celui des casinos". Une différence de taille avec les cercles fonctionnant depuis 1947 en association de type loi 1901 et favorisant des abus, selon différents rapports officiels. En avril, le gouvernement et la mission Duport avaient semblé marquer leur intérêt pour l?ouverture de casinos à Paris. Elle a rencontré, ainsi que le souligne la mission Duport qui a vu ses groupes politiques, un "enthousiasme limité" de la Ville de Paris. La maire (PS) Anne Hidalgo avait publiquement déclaré ne pas être "demandeur". La chef de l'opposition Nathalie Kosciusko-Morizet était contre, accusant la gauche de l'envisager "strictement pour des raisons financières". M. Cazeneuve, a dit l'Intérieur lors de la présentation du rapport Duport, a une "position pragmatique" et "veut avancer". Il "penche pour la seconde hypothèse" et va engager, a-t-il dit,un "calendrier avant l'été" pour que les "clubs" soient opérationnels "début 2016". Lieux mythiques de la nuit parisienne depuis plus de soixante ans, les cercles de jeux parisiens sont dans la tourmente. Depuis 2008, huit ont été fermés sur les dix que comptait Paris. A l'automne 2014, l'Aviation Club de France et le cercle Cadet ont été perquisitionnés dans le cadre d'enquêtes judiciaires ouvertes en 2013 et fermés le temps de l'enquête.

