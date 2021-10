Le directeur général du CHU de Caen quitte son poste

Angel Piquemal avait pris la direction du CHU de Caen en 2009 avec un objectif : redresser la barre de l'un des hôpitaux les plus endettés de France. "Il est nécessaire de réaliser des économies et de retrouver des capacités d’investissement", avait-il indiqué à Tendance Ouest, à son arrivée.

Six ans plus tard, celui-ci est nommé inspecteur général à l’Inspection générale des affaires sociales. Il devrait prendre ses fonctions à la mi-septembre.

"Je tiens d’ores et déjà à vous exprimer à tous ma très cordiale et très sincère reconnaissance pour tout le travail accompli et pour tous les projets engagés qui ne pourront que se poursuivre", indique le directeur du CHU dans sa note.