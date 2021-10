Normandie Scenies mettra en scène l'histoire de la Normandie en 2018

Dix ans déjà que le projet trotte dans sa tête. Hervé Lebel, directeur du parc d'attractions caennais Festyland et président de Normandie Sites, a exposé au Mémorial de Caen, ce mercredi 10 juin, les grandes lignes de Normandie Scenies, un espace dédié aux personnalités normandes, à l'horizon 2018. "Il s'agit de mettre en scène l'histoire de la Normandie au travers de ses personnages emblématiques, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont vécu, explique-t-il. Cette idée m'est venue en constatant notamment que nous avons la chance d'avoir une pléiade de personnalités dans la région, que peu de choses comparables existent au niveau national et que localement à Caen, le nombre de sites à visiter étant petit, il faut le développer." Les instigateurs du projet sont au début du chemin. Ils doivent notamment obtenir les droits d'exploitation d'image de plus de 100 personnalités.

Des animatronics habiteront le musée

Il est d'ores et déjà prévu que la scénographie soit répartie en huit thèmes : la conquête de la Normandie et du monde, la Normandie des peintres, les plumes normandes, les illustres normands, les célèbres anonymes, de la Seine à la scène, la Bataille de Normandie et les contemporains (journalistes, sportifs, acteurs...). "Ce site sera à la croisée des chemins entre un musée, un livre de l'histoire normande, un lieu de visite et un espace de loisirs", promet Hervé Lebel qui entend miser sur de nombreuses innovations technologiques pour développer la notoriété de Normandie Scenies. Outre la centaine de "personnages en cire", appelés ainsi bien que créés à l'aide d'autres composants, une dizaine de Normands robotisés, des animatronics, peupleront le musée. "Il y aura ainsi une dizaine de scènes, comme par exemple celle Guillaume le Conquérant au cours d'un banquet." Ces automates pourront aussi bien parler en français qu'en anglais, pour raconter l'Histoire. Une salle permettant d'assister à des projections dites verticales, comme dans une bulle de verre, est également prévue. Quelque 70 à 80 000 visiteurs par an sont espérés, avec un billet d'entrée qui pourrait avoisinner les 8 €.

70 000 visiteurs attendus par an

Réparti sur deux étages de 1 000 m2 chacun, dont l'un en souterrain, le bâtiment sera situé dans le quartier de la Folie-Couvrechef, sur l'actuel parking de la Colline aux Oiseaux et à proximité du Mémorial. Jacques Millet a été retenu pour en être l'architecte principal, lui qui a déjà réalisé le musée pour la Paix. Quatre millions d'euros seront investis pour que Normandie Scenies sorte de terre, dont la moitié pour la structure, l'autre pour la scénographie. Jusqu'à cinq emplois permanents sont à la clé, soutenus par une dizaine de postes saisonniers. "Nous mettrons à disposition une parcelle communale via un bail emphytéotique (souvent de 99 ans, NDLR), pour que ce projet voit le jour", annonce le maire de Caen, Joël Bruneau. "Quand un investisseur privé propose de mettre Caen en lumière, c'est forcément à étudier et à soutenir". Le sujet devrait être présenté en conseil municipal en septembre ou en octobre.

Réorganisation du secteur

Voisin, Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen, suit le développement de ce projet avec intérêt. "On créerait ainsi sur ce plateau nord-ouest de la ville, un pôle touristique qui potentiellement représenterait plus de 500 000 visiteurs par an". Déjà se pose la question d'un réaménagement de l'accueil des touristes dans le secteur, notamment en termes de parkings. La Ville assure étudier en ce moment même la mise en place d'un véritable espace dédié aux camping-cars, avec des branchements électriques et en eau potable, et autres équipements permettant de réaliser des vidanges. La capitale bas-normande n'en dispose pas, alors que la demande ne cesse d'augmenter.