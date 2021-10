Beyrouth (AFP). Syrie: les rebelles prennent une base clé, nouveau revers pour Assad

Les rebelles de Syrie ont capturé mardi l'une des plus importantes bases militaires dans le sud du pays, une défaite de plus le régime de Bachar al-Assad engagé depuis quatre ans dans une guerre qui a fait plus de 230.000 morts. En Irak, l'armée et des milices chiites progressaient dans la ville de Baïji, située sur l'axe entre Bagdad et Mossoul, la grande cité du nord dont la reconquête semble impossible à ce jour un an après sa prise par les jihadistes du groupe Etat islamique (EI). Depuis quelques mois, l'armée syrienne subit revers après revers face à l'EI mais aussi face aux autres groupes qui veulent faire tomber le régime Assad. Elle perd notamment du terrain face aux rebelles, notamment dans le nord et dans le sud, où les insurgés ont reçu un soutien accru de leurs parrains régionaux, notamment l'Arabie saoudite et la Turquie. Le Front sud, qui comprend en majorité des rebelles dits modérés mais aussi des groupes islamistes comme Ahrar al-Cham, a pris le contrôle total de la base appelée Brigade 52 et "chassé le régime après 24 heures de combat", a affirmé à l'AFP Issam al-Rayyess, porte-parole du ce front méridional. "Près de 2.000 rebelles ont participé à () cette opération éclair", a-t-il précisé. La Brigade 52 était l'une des dernières grandes bases aux mains du régime dans la province méridionale de Deraa, qui est dominée par la rébellion. Cette base est stratégique car elle donne aux rebelles un accès à la province méridionale de Soueida, l'une des rares à rester presque entièrement aux mains du régime de Bachar al-Assad. Elle est également située à 10 km de la principale autoroute allant du sud à la capitale Damas. Pour Issam al-Rayess, "cette base était un cauchemar pour les rebelles" car c'était la principale base à partir de laquelle le régime bombardait les rebelles du sud. "La base comprenait également une importante corps d'infanterie utilisé par le régime pour prendre d'assaut les villes et villages du sud", a précisé à l'AFP Dia al-Hariri, un autre porte-parole rebelle du front. - 11.500 enfants tués - L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a indiqué que les rebelles avaient lourdement bombardé cette position, obligeant les soldats du régime à se retirer vers la localité proche de Dara. Au moins 14 rebelles et 20 soldats ont été tués. D'après les experts, les rebelles ont reçu depuis plusieurs mois un important soutien en armes de leurs parrains saoudiens, turcs et qataris, ceux-ci ayant décidé de mettre de côté leurs rivalités régionales qui minaient la rébellion. Le conflit syrien a désormais fait plus de 230.000 morts, dont près de 70.000 civils, selon un nouveau bilan de l'OSDH, qui dresse méticuleusement le bilan des pertes humaines depuis plus de quatre ans. Parmi eux, figurent plus de 11.000 enfants. Du côté des belligérants, l'ONG dénombre plus de 40.000 rebelles syriens et combattants kurdes, plus de 30.000 étrangers anti-régime en majorité des jihadistes et plus de 50.000 soldats et miliciens loyalistes syriens et étrangers. Des dizaines de civils et combattants meurent chaque jour en Syrie, où le régime continue de privilégier les bombardements aériens, sa principal arme contre les insurgés. Mardi, quatre civils d'une même famille ont péri dans le largage d'un baril d'explosif sur un quartier rebelle de la ville d'Alep. Un correspondant de l'AFP a vu un immeuble totalement effondré à Dahret Awwad et des volontaires de la défense civile locale dégageant un corps des décombres et tenant d'éteindre un incendie. "Il n'y que des civils dans la zone et il (le régime) ne fait que larguer ses barils", s'est indigné un homme. - Un an après l'assaut de l'EI en Irak - En Irak, deux jihadistes de l'EI armés de fusils d'assault, de pistolets et de ceintures explosives ont attaqué mardi un conseil municipal dans l'ouest, selon des responsables.

