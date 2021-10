Malgré tout, 65 salles françaises ont intégré "Un Français" dans leur programmation. Et parmi celles-ci, le cinéma d'art et d'essai Le Lux, à Caen. Son responsable des animations, Romuald Poretti, assume entièrement ce choix et défend "une prise de position cinématographique, et non politique" :

Malgré la polémique, le cinéma Lux projette "Un Français" Impossible de lire le son.