Le Studio Pickup ouvre deux nouveaux départements!

La première s'adresse aux particuliers, seul, en duo, ou en groupe, désireux de passer le cap du " chanter pour soi tout seul dans la salle de bain ".

« Ça me chante ! » est un divertissement que le studio entend démocratiser et faire connaitre à l'instar de n'importe quel type de loisir exceptionnel tel que le saut à l'élastique ou bien le laser game. Les apprentis chanteurs sont accueillis par l'équipe du studio et pendant 1h30, ils seront coachés et leurs voix enregistrées sur le playback d'une chanson choisie en amont, pour enfin découvrir leur cd dans sa pochette personnalisée.

L'activité est déjà un carton auprès d'amateurs de plus en plus nombreux et devient le passage obligé d'un enterrement de vie de célibataire, d'un anniversaire, ou le prétexte d'un moment fun entres amis. Même les entreprises locales y voient un vecteur de lien en faveur de leurs équipes à travers le team building artistique. Alors… ça vous chante ?!



La seconde activité du Studio est elle plus « sérieuse » puisqu'elle s'adresse aux entreprises et aux institutions. Le département « Com'un Son » réunit des spécialistes de la communication, ingénieur du son, directeur artistique, designer, musiciens et comédiens professionnels pour leur proposer un ensemble de services liés à la communication sonore des entreprises : Identité sonore de la marque ou de l'entreprise, message d'accueil téléphonique personnalisé, voix‐off à des fin publicitaires ou institutionnelles. L'agence est présente en amont, pour penser ces différents supports audio, comme en

aval, pour les matérialiser et en assurer le suivi de diffusion.



Le studio caennais amarré sur le port continue sa belle et grande traversée. Ouvert en 2009 à l'initiative de Corinne Chatelain et Olivier Legoupil, le Pickup entend bien.



