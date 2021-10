Rouen : Elvis Perkins illumine le 106

Malmené par la vie, il devient doublement orphelin le 11 septembre 2001. Profondément affecté par ce drame national vécu à la première personne, il se tourne vers sa folk comme exutoire et donne naissance à un premier album grave, profond et mélancolique d'une étrange et rare beauté. Ash Wedenesday, publié en 2007, c'est son Bloody Sunday à lui : l'album de la rédemption. Une fois ce cap passé, l'album salué au passage par la critique internationale laisse place à un nouvel Elvis, toujours attaché à la tradition mais libéré de ses fantômes. Il renaît de ses cendres, entouré de ses musiciens dans Dearland dont le premier album sort en 2009. Plus rythmé et lumineux que le précédent, Dearland révèle une nouvelle facette du héros à la guitare.

Pratique. Mardi 9 juin à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 5 à 20€. www.le106.com