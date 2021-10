Sotteville : interpellé ivre, sans permis et en possession de stupéfiants

Ce lundi 8 juin en pleine nuit, la Brigade Anti-Criminalité patrouille rue de Voltaire à Sotteville-lès-Rouen lorsqu'elle aperçoit une Citroën C15 faisant des embardées. Les policiers distinguent deux individus dans le véhicule, qui ne portent pas de ceinture et semblent alcoolisés.

Les forces de l'ordre contrôlent les deux individus et constatent qu'il n'y a pas de clé de contact dans la voiture. Le conducteur explique aux policiers qu'il n'a pas le permis de conduire et qu'il a pris le véhicule rue Saint-Julien à Rouen, alors que celui-ci était déjà démarré. Quelques grammes de cannabis sont retrouvés sur lui. L'individu, né en 1995 et demeurant à Grand-Quevilly, a été interpellé pour recel de véhicule volé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et détention de stupéfiants.

Le passager, un jeune né en 1984 et habitant Sotteville-lès-Rouen, a été placé en cellule de dégrisement et en garde à vue.