Poitiers (AFP). Congrès PS: Valls devant des délégués circonspects mais réalistes

Circonspection vis-à-vis de l'exécutif mais réalisme semblent dominer chez les délégués au congrès socialiste de Poitiers, qui, sans enthousiasme excessif, reconnaissent l'importance désormais incontournable de Manuel Valls, pourtant longtemps minoritaire au PS. Manuel Valls est l'invité à la tribune, ce samedi, au deuxième jour des débats. Lui qui n'avait fait que 5% à la primaire socialiste de 2011 est, selon un récent sondage, préféré à François Hollande par les Français et les sympathisants socialistes pour représenter le PS en 2017 à une primaire. Le Premier ministre semble lui-même soucieux de conquérir les coeurs socialistes et doit rester jusqu'à la fin des travaux de Poitiers, dimanche, pour bien montrer l'importance qu'il attache au parti majoritaire à deux ans de la présidentielle. "Les socialistes ne sont pas convertis" aux idées de politique économique de Manuel Valls , considérées par beaucoup au PS comme trop social-libérales "mais ils ont compris que la position politique du Premier ministre était une position pragmatique. Dans l'état de la France, ils adhèrent à ses idées", explique Aurélie, réaliste, de la fédération de Lozère, qui a signé la motion majoritaire de Jean-Christophe Cambadélis. Selon elle, malgré tout, "la pensée des socialistes est en train de se clarifier, ce qui est très bien pour nous, spécialistes du grand écart entre les motions et entre les deux Gérard, Gérard Filoche (aile gauche, ndlr) et Gérard Collomb (aile droite)". Où se situent donc les socialistes entre ces opposés? "Là, pour l'instant, ils sont entre les deux et se retrouvent sur la motion" majoritaire, assure la jeune femme. "Sûrement, les militants PS ont évolué positivement", à l'égard de Manuel Valls, concède Pascal Duforestel (motion Cambadélis), des Deux-Sèvres. "C'est un Premier ministre qui conduit son équipe avec la fermeté qui est parfois nécessaire". - Risque de mourir ? - Est-ce à dire que les socialistes sont acquis à Manuel Valls? "C'est plus compliqué", répond aussitôt ce quadragénaire, relevant qu'"il y a unanimité dans ce congrès pour pousser à des inflexions" de la part du gouvernement. "Notre rôle est de vérifier que Manuel Valls et ses ministres mettront bien en application les orientations d'un texte dont ils sont signataires", confirme Yan Rutili (motion "B", de l'aile gauche. Un type de préoccupations souvent relayées à Poitiers, en particulier par les personnalités de l'aile gauche du parti et des "frondeurs". Emilie Adam, militante de la motion B précisément, venue de Meurthe-de-Moselle, salue de "très bonnes choses de gauche" faites par le gouvernement, en matière de santé ou sur la réforme du collège. "Mais la réorientation politique et économique avec un véritable partage des richesses, François Hollande et Manuel Valls ne l'ont pas mise en oeuvre", regrette-t-elle. Pour Emilie, l'enjeu dans les deux ans à venir est que le parti "construise un vrai projet autour de la famille socialiste", "dans l'unité mais en s'écoutant". Sinon la gauche peut-elle mourir, comme l'avait dit le Premier ministre il y a tout juste un an? "Si on n'a pas la capacité de renouvellement, bien sûr", répond Pascal Duforestel, car "il n'y a pas d'alternative à gauche crédible, contrairement à d'autres pays européens, contrairement à ce que Podemos vient de faire". "Le parti vit en vase clos", déplore Vincent Véron, 50 ans, premier fédéral de l'Orne. Les militants socialistes sont passés de 170.000 en 2012 à 131.000 en trois ans et seuls la moitié se sont déplacés pour les scrutins qui se sont déroulés en amont du congrès. Selon lui, le PS doit "faire masse, être partout dans la société, et représenter des catégories qui ne sont plus dans le parti". Atteindre les 500.000 adhérents comme le souhaite le premier secrétaire, en 2017 ? "L'important, c'est de créer une dynamique", répond-il. Là aussi, des propos teintés de prudence. A deux pas du parc des Expositions où se tient le congrès du PS, des syndicalistes de la CGT avaient décidé de se rappeler au bon souvenir de Manuel Valls en organisant un meeting "contre l'austérité".

