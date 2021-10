Athènes (AFP). Grèce: Tsipras voit l'accord avec les créanciers plus près que jamais malgré les divergences

La conclusion d'un accord entre Athènes et ses créanciers, UE et FMI, pour assurer la survie financière du pays est "plus près que jamais" malgré les divergences et le plan "absurde" proposé à Athènes par ses bailleurs, a affirmé vendredi le Premier ministre grec Alexis Tsipras devant le Parlement. "Nous sommes plus près que jamais d'un accord", qui doit toutefois inclure une clause "sur la viabilité de la dette grecque", a indiqué Alexis Tsipras lors d'une session extraordinaire devant les députés où il a appelé les créanciers "à retirer la proposition absurde" de mesures budgétaires soumise mercredi à Bruxelles par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker au chef de l'exécutif grec.

