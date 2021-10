Rennes (AFP). Outreau: Moi et mon père, on est innocents, assure Daniel Legrand

"Moi et mon père, on est innocents", a déclaré vendredi Daniel Legrand, un des acquittés de l'affaire d'Outreau, au dernier jour de son procès dans le dernier volet de ce dossier de pédophilie, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer. "Je le dis avec force, courage et dignité", a-t-il juste ajouté dans une très brève déclaration avant de se rasseoir. Le président a alors clos les débats de ce procès entamé le 19 mai, avant de se retirer avec l'ensemble de la cour parmi lesquels les six jurés, quatre femmes et deux hommes. L'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle pour des accusations d'agressions sexuelles et viols sur enfants qu'il aurait commis avant ses 18 ans. Ces accusations n'avaient pas encore été jugées lors des procès de Saint-Omer (Pas-de-Calais) en 2004 et Paris en 2005 à l'issue desquels il avait été acquitté, comme 12 autres des 17 accusés, parmi lesquels son père, qui s'appelait Daniel Legrand également, et décédé depuis. Les parties civiles qui défendent les enfants Delay, reconnus victimes de leurs parents et d'un couple de voisins en 2004, ont plaidé la culpabilité de Daniel Legrand, mais l'avocat général Stéphane Cantero a requis jeudi son acquittement au nom de son "innocence", et, comme à Paris en 2005, les avocats de la défense ont renoncé à plaider. "J'espère que c'est la fin et qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes avec l'affaire Outreau", avait déclaré Daniel Legrand à la presse quelques minutes avant l'audience.

