Concerts de la Région : la liste des premières parties révélée

Les Concerts de la Région ont vu le jour en 2013, pendant l'Armada. Désormais, ce rendez-vous annuel semble pérennisé. "Annualiser les Concerts de la Région a été l'une de mes premières décisions en tant que président de la Région", a souligné Nicolas Mayer-Rossignol qui a également rappelé que la Région Haute-Normandie avait augmenté son budget culture de 16%. "Nous avons besoin d'une culture plus accessible. Les Concerts de la Région participent au rayonnement et à l'attractivité de notre Région."

Cinq artistes locaux

Cette année, si tous les groupes et artistes qui assureront les premières parties ne sont pas hauts-normands, ils sont au moins normands, "réunification oblige", s'amuse le président de Région. Trois des cinq artistes ou groupes qui seront sur scène pendant les concerts gratuits de la Région sont issus du dispositif Booster. C'est le cas de Nord, alias Xavier Feugray, auteur, compositeur et interprète, originaire de Rouen et lauréat Booster en 2015. "Je fais de la chanson française moderne, qui allie acoustique et éléments plus programmés."

En tout, 150 000 personnes seront attendus du 2 au 5 juillet dès 19h sur la presqu'île de Waddington.

Programme

Jeudi 2 juillet : Nord suivi de Charlie Winston à 21h

Vendredi 3 juillet : Rakia, suivie de Nuit, suivie de Fauve à 21h et de Robin Schulz à 23h

Samedi 4 juillet : Aloha Orchestra suivi de Shaka Ponk à 21h

Dimanche 5 juillet : Tallisker suivi de Yael Naïm à 19h30 puis de Izia à 21h30

Et pour se rendre aux concerts, la Métropole Rouen Normandie renforce le service Teor et métro jusqu'à 0h le jeudi 2 et le samedi 4 juillet, jusqu'à 2h du matin le vendredi 3 juillet et jusqu'à 1h le samedi 5 juillet.

Pratique. Plus d'informations sur www.lesconcertsdelaregion.fr.