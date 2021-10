Le narguilé fait son trou à Caen

En témoignent les deux boutiques qui lui sont consacrées et qui ont ouvert en début d'année à Caen. "La clientèle est au rendez-vous", assure Mehdi Zouaoui, gérant du Nargui Center de la rue Ecuyère. "J'ai d'abord lancé mon activité sur Facebook, et je me suis dit que ce pourrait être une bonne chose d'ouvrir une boutique pour toucher d'autres personnes". Son expérience et son expertise auprès des grands fabricants du secteur lui ont permis de jouir d'une certaine crédibilité auprès des bars et cafés qu'il fournit en matériel à Caen.

Sur ses étagères, les modèles de chicha, cette grande pipe à eau d'origine persane utilisée pour fumer le tabac, se déclinent à l'infini. Certaines peuvent même être équipées de néons pour illuminer l'intérieur de l'objet. Rue de Bernières, Mehdi Bozkurt à la tête de l'enseigne Smoke Story confirme qu'une partie de "sa clientèle apprécie l'esthétique des chichas", mais aussi qu'elle est variée. "Ça peut être un jeu couple qui veut se poser devant un bon film, ou des gens qui reviennent d'un voyage dans un pays arabe".

A quelques pas de là, en marge des cinq salons de thé et restaurant qui proposent à leur client de fumer la chicha, le Before et le seul bar à disposer de ce service. "Pour y arriver, j'ai dû récemment investir 40 000 € dans des extracteurs de fumée pour mon local de 100 m2", annonce le gérant Ahmad Pourmandsafa, ravi de pouvoir proposer un narguilé, en complément des consommations habituelles.