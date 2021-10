Nagoya (Japon) (AFP). Solar Impulse: l'avion cloué au Japon au moins une semaine

L'avion révolutionnaire Solar Impulse 2, contraint de faire escale lundi soir à Nagoya (centre du Japon) en raison de la dégradation des conditions météo, a été endommagé et ne pourra pas repartir avant au moins une semaine, a annoncé son pilote. "Cela va nous prendre une semaine à réparer. Il y a de petits dégâts, rien de majeur", a déclaré le pilote suisse André Borschberg aux journalistes mercredi soir. Malgré les protections prises par l'équipe, un des ailerons a été touché dans les heures qui ont suivi l'atterrissage, alors que Solar Impulse 2 a dû rester de longues heures sur le tarmac, exposé au vent et à la pluie, dans l'attente de son hangar spécial acheminé en urgence par avion cargo de Chine. L'appareil, très fragile et trop large pour entrer dans les hangars traditionnels (72 mètres), ne supporte pas les turbulences en l'air et n'est pas conçu pour rester à la merci du vent, de la chaleur ou de la pluie, même au sol. L'immense tente gonflable n'est arrivée que mardi soir, en même temps que l'équipe logistique, et il a ensuite fallu une dizaine d'heures de travail nocturne pour la mettre en place. Une fois les réparations effectuées, Solar Impulse devra attendre une fenêtre météo pour reprendre les airs. "La saison des pluies commence (au Japon), il y aura d'autres jours pluvieux, mais aussi des moments ensoleillés, et nous choisirons un de ces moments pour partir et voler peut-être vers le nord" pour contourner le front de perturbations et rejoindre Hawaï, a expliqué M. Borschberg à l'AFP. Déjà bloqué plus d'un mois en Chine par la météo, cet avion aux ailes couvertes de cellules photovoltaïques a dû ensuite interrompre sa traversée du Pacifique entre Nankin (est de la Chine) et Hawaï pour faire une escale imprévue à Nagoya. Solar Impulse 2 était parti le 9 mars d'Abou Dhabi pour un tour du monde de 35.000 kilomètres, à la fois défi technologique et exploit aéronautique.

