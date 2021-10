Paris (AFP). Grèce: Hollande parlera à Tsipras et Merkel dans les heures qui viennent

Le président français François Hollande a indiqué mercredi à l'AFP qu'il s'apprêtait à parler par téléphone dans l'après-midi avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras et la chancelière allemande Angela Merkel du dossier grec. Interrogé par l'AFP après un discours à l'OCDE sur le fait qu'aucune décision risquait de sortir d'une rencontre prévue à Bruxelles entre le Premier ministre grec et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président français a déclaré : "Je vais avoir Tsipras au téléphone tout à l'heure, ainsi que Mme Merkel". Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, interrogé aussi par l'AFP, a ajouté pour sa part: "Nous devons patienter", à quelques heures d'une rencontre entre M. Tsipras et M. Juncker à Bruxelles, alors que la Grèce est au bord du gouffre financier. Auparavant, dans un discours à l'OCDE, M. Hollande avait assuré que l'Europe et les institutions internationales étaient à "quelques jours" voire à "quelques heures" d'un "possible règlement" pour la Grèce. "Trop demander à la Grèce serait empêcher le retour d'une croissance" dans ce pays "mais ne rien lui demander ou pas assez aurait des conséquences sur l'ensemble de la zone euro" qui doit également "trouver les conditions de sa stabilité", avait-il argué. A propos de la réunion de Bruxelles prévue mercredi soir, M. Hollande s'était dit "convaincu que les pays européens auront à coeur de faciliter cette négociation qui doit également associer la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI)". Selon un porte-parole de l'exécutif européen, la rencontre Tsipras/Juncker ne sera qu'une "première discussion" et ne débouchera pas sur un accord entre Athènes et ses créanciers. pan-fka/fz/ct

