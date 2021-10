Bois-Guillaume : 12 véhicules interpellés lors d'un contrôle de vitesse

Le contrôle de vitesse a eu lieu ce mardi 2 juin entre 17h et 18h30 sur la D 1043 à Bois-Guillaume. 12 véhicules ont été intercepté au rond-point des mobiles. 10 véhicules ont été contrôlés entre 115 et 125km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie est de 90km/h.

Un conducteur de 50 ans a été contrôlé à 138 km/h. Il s'est vu son permis de conduire retiré immédiatement et pour une durée de trois mois, a perdu quatre points et risque une amende de 750€ maximum. Un autre conducteur de 22 ans a été contrôlé à 139km/h. Il avait déjà commis six infractions à la vitesse dont trois avec un excès supérieur à 30km/h de la vitesse autorisée.