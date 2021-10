Fête de la Cluse à Domfront

15 activités de plein air, pour petits et grands, seront proposées, de 9h à 18h, par les associations locales du Domfrontais et du Passais (randonnée, canoë-kayak, escalade...), dont 7 nouvelles activités cette année (tir à l’arc, marche nordique, balade à poney...). Le Pass pour accéder aux activités est de 3€ par adulte et 1€ pour les enfants de moins de 12 ans.



A 18h30, une randonnée spectacle fera découvrir le patrimoine du tertre Sainte-Anne en musique. C'est 5€ pour la randonnée spectacle (sur réservation, non compris dans le pass).



Ecoutez, Alexane Broussin, membre de l'organisation.

