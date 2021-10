Bonne table : Le Palais Indien éveille vos papilles

Jolies nappes blanches, couleurs chaudes, bougies, et lampes obscures, tout est fait pour se plonger dans l'ambiance. Et ça marche puisque l'on ressort du restaurant totalement dépaysé.

Menu express

La gastronomie indienne est mise à l'honneur dans une carte aux choix multiples. Salades, poulet, poisson, gambas, agneau, bœuf, crevettes… il y en a pour tous les palais ! Les menus ne sont pas en reste et plusieurs nous sont proposés à 10,50€, 12,50€, 19,50€, 25,90€ et même à 36€. J'opte pour le menu express à 12,50€, déjà très généreux, composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. En entrée, ce sera un samoussa de viande. C'est très bon et subtilement épicé.

Mon amie choisit la salade raïta, un yaourt au concombre, tomate et aromates. En plat, je choisis un curry de poulet, tandis que mon amie préfère le curry de lentilles, le tout accompagné de riz basmati. Nous apprécions particulièrement que le chef ait pris le temps de nous demander si on souhaitait un plat très épicé ou non. Après le repas, je vous conseille de déguster un thé à la menthe fraîche. Un vrai régal pour les amateurs de cette boisson désaltérante.

Pratique. Le Palais Indien 93 rue Bouvreuil à Rouen. Tél. 02 35 07 31 59. Fermé le dimanche.